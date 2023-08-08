Досі не втрачають надії когось евакуювати. Як працює група поліції Білий Янгол

Росія знищує життя українців, які проживають у прикордонних з РФ українських областях. Стирають та вбивають їх снарядами, забирають пам’ять та історію рідних домівок. На жаль, багато людей старшого віку відмовляються від евакуації з небезпечних територій.

Група поліції Білий Янгол з Курахового врятувала з початку року понад 300 людей. Серед тих, кому допомогли вижити — літня мешканка Новомихайлівки. Ще одну жительку вмовили на евакуацію, бо ворожі снаряди вщент зруйнували її будинок. І так щодня.

Часто під час евакуації доводиться надавати й першу допомогу при пораненнях. А дехто навіть у важкому стані — прагне залишитися вдома.

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Та іноді людей залишитися на руїнах будинків змушують не самі уламки колишнього життя. Одна жінка, що мала виїздити, вагається: не може покинути собак.

За останні сім місяців роботи група Білий Янгол евакуювала з Мар’їнського напрямку понад 60 дітей. А як відбуваються такі евакуації, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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