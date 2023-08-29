Купянск под оккупацией: история, которую не рассказывали — в документальном фильме от DW

Российская армия оккупировала Купянск в Харьковской области одним из первых. Вскоре мэр города согласился на сотрудничество с россиянами, аргументируя свое решение тем, что так он сохранит больше жизней.

Но не все были с этим согласны, в частности, местный активист и депутат Николай Маслий. Именно этот мужчина возглавил сопротивление и вместе с местными пытался добыть в борьбе свое право на свободу.

По его призыву люди, сидевшие несколько дней в укрытиях, вышли на улицы, чтобы противостоять захватчикам.

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1 марта на центральной площади собралось около тысячи местных жителей. Они скандировали “Купянск — это Украина”.

Авторитет мужчины быстро заметили оккупанты, поэтому похитили Николая. Так открытое сопротивление было быстро подавлено.

Местные жители жили в оккупации полгода, пока украинские войска не освободили город. Главный активист города до сих пор остается в плену россиян.

Документальный фильм Матиаса Белингера и Анны Соколовой реконструирует события и рассказывает о жизни города под оккупацией. Как город жил в оккупации — смотри в документальном фильме DW.

Документальный фильм о Купянске под оккупацией от DW

Пока же на деоккупированных территориях Купянского района объявили обязательную эвакуацию. Читай, куда обратиться, чтобы эвакуироваться.

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