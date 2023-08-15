Наступление россиян снова провалилось. Что происходит сейчас на Купянском направлении

Российские оккупанты не оставляют надежд захватить хотя бы что-то на территории Украины. Поэтому “спецоперация” с трех дней затянулась почти на полтора года.

В нашем материале рассказываем, как наступление россиян на Купянском направлении провалилось и чего ждать дальше.

Наступление россиян на Купянском направлении провалилось — чего ждать дальше

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона Єдині новини рассказала, что на Купянском и Лиманском направлениях россияне уменьшили количество атак.

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За прошедшую неделю и даже вчера, в первый день этой недели, мы действительно фиксируем в количественном измерении уменьшение на востоке обстрелов и количества атак. Но это совсем не означает, что враг “дает заднюю”, что враг отказался от своих планов, — сказала Маляр.

Украинские военные смогли уничтожить множество техники и живой силы россиян на этом направлении. Поэтому после восстановления сил враг продолжит наступление, бои будут продолжаться.

За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении произошло 17 авиационных налетов с боевыми вертолетами и штурмовыми самолетами врага, 612 раз россияне применили артиллерию.

Кроме этого ВСУ удалось ликвидировать 27 российских оккупантов, еще 94 получили ранения. Уничтожены вражеский танк, БМП, две пушки, самоходная артиллерийская установка Гвоздика, четыре беспилотника, два полевых склада с боеприпасами и три блиндажа.

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Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

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