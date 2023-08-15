Война в Украине

Наступление россиян снова провалилось. Что происходит сейчас на Купянском направлении

Анастасия Грубрина, редактор сайта 15 августа 2023, 18:00
Наступ росіян на Куп'янському напрямку провалився — чого чекати далі

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