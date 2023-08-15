Наступ росіян знову провалився. Що відбувається зараз на Куп’янському напрямку

Російські окупанти не полишають надій захопити хоча б щось на території України. Тому “спецоперація” з трьох днів затягнулася майже на півтора року. У нашому матеріалі розповідаємо, як наступ росіян на Куп’янському напрямку провалився і чого чекати далі.

Наступ росіян на Куп’янському напрямку провалився — чого чекати далі

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону Єдині новини розповіла, що на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни зменшили кількість атак.

Росіяни перегруповують свої війська, відновлюють ресурси після потужного удару, якого зазнали від українських сил.

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Упродовж минулого тижня і навіть учора, в перший день цього тижня, ми справді фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог “дає задню”, що ворог відмовився від своїх планів, — сказала Маляр.

Українські військові змогли знищити велику кількість техніки та живої сили росіян на цьому напрямку. Тому після відновлення сил ворог продовжить наступ, бої триватимуть.

За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку відбулося 17 авіаційних нальотів з бойовими гелікоптерами та штурмовими літаками ворога, 612 разів росіяни застосували артилерію.

Крім цього, ЗСУ вдалося ліквідувати 27 російських окупантів, ще 94 зазнали поранень. Знищено ворожий танк, БМП, дві гармати, самохідну артилерійську установку Гвоздика, чотири безпілотники, два польових склади з боєприпасами і три бліндажі.

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Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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