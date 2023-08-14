Усе для захисту неба та розмінування: CША виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $200 млн

Представники США неодноразово наголошували, що будуть стояти пліч-о-пліч з українцями, поки РФ не покине своїх загарбницьких планів та не зазнає поразки. Та окрім заяв, американські діячі доводять свою солідарність і ділом.

Сьогодні, 14 серпня, державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання нового пакета військового допомоги Україні на суму $200 млн.

Озброєння, яке увійшло у пакет допомоги, надається через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє США передавати зброю з власних запасів.

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Що увійшло у пакет військової допомоги США на $200 млн

боєприпаси протиповітряної оборони;

артилерійські снаряди;

протитанкові засоби;

додаткове обладнання для розмінування.

У заяві також йдеться, що Росія щодня вбиває українських мирних жителів і знищує цивільну інфраструктуру, водночас збройними методами сприяє голоду та зводить глобальну продовольчу безпеку нанівець через знищення українських цивільних портів та зернової інфраструктури.

Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно.

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