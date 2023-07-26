Революційні технології. Як війна в Україні змінює тактики ведення бою — детальне дослідження

Українці завжди були винахідливими та сміливими настільки, що цим захоплювався світ. Війна, яка принесла на нашу землю горе та кров, показала, що ми не втратили цих рис. Щодня ми бачимо, як військові, дрони та інші технології допомагають знищувати ворога.

Розвиток технологій та ідеї впливають на хід війни та збереження українських життів. Видання The Economist детально розповіло, як саме новітні технології впливають на війну в Україні. Читай у матеріалі детальніше.

Як новітні технології впливають на війну в Україні — дослідження

Війна Росії проти України — бій живої сили, зброї та технологій. Втрати росіян сягнули вже 243 тис. окупантів, жодна країна з часів облоги Іраном Басри не втрачала стільки. Обидві армії реформувалися, адаптувалися під умови і потреби війни.

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Операція “Київ за три дні” провалилася, як і прогнози більшості військових експертів. А Україна змогла показати, що технології перемагають масу. The Economist пишуть, що за лічені тижні до початку повномасштабної війни США передали Україні снаряди Excalibur.

Вони мали чип, який міг приймати сигнали GPS від навігаційних супутників США. Таким чином українські артилеристи могли бути більш точними. На основі даних Генштабу ЗСУ провели дослідження, що такі снаряди були “непропорційно ефективними” у порівнянні до російських.

Вони не тільки надійніше вражали цілі, а й зменшили кількість необхідних снарядів та матеріально-технічне навантаження, — пишуть у матеріалі.

Коли розмова стосується дронів, йдеться про високоточне ураження цілей. Тут також прослідковується розвиток технологій. Адже сама ідея використовувати повітряне спостереження, корегувати вогонь та вражати цілі за допомогою БПЛА бере початок зі США.

У часи громадянської війни у США люди використовували повітряні кулі, які на плівку записували, що відбувається. Плівка поверталася назад на парашуті.

Старший військовослужбовець 18 повітряно-десантного корпусу США Ті Джей Холланд повідомив, що 86% усіх українських цілей обстрілюються з безпілотників. А середньою “очікуваною” життєздатністю бойового дрона називають шість вильотів.

Технології ураження розвиваються також досить швидко. Як приклад, у матеріалі наводять ланцюжок: український військовий помічає ворожий танк за допомогою безпілотника, після цього позначає його в додатку Кропива, це бачать артилеристи, які завдають удару.

Ця система, яку іноді називають Uber для артилерії, скоротила час бою з десятків хвилин до кількох, що часто є різницею між успіхом і невдачею. Такі цифрові зв’язки між датчиками та стрільцями вдосконалюються.

За повідомленнями анонімних генералів, усе більша кількість українських дронів мають елементарні навички штучного інтелекту, які визначають тип зброї, передають інформацію, навіть якщо зв’язок стає уривчастим.

Розвиток технологічності та вмінь

Це і є відображенням розвитку технологічності воєн. Адже і зброя, яку надають партнери, часто є застарілою та місцями непридатною, але її модифікують та роблять ефективною проти ворога. Це викликає захоплення в іноземних партнерів та підштовхує до розвитку співпраці.

А доступ до супутникового інтернету дає можливість не лише командирам, а й військовим мати зв’язок та можливість оперативно реагувати на загрози. У режимі онлайн можна стежити за полем бою та рухом російської техніки.

Додаток Delta, розроблений українцями, дозволяє отримувати інформацію з російських каналів, дронів, від військових, комерційних супутників в одне місце. Він справді революційний.

Росія також має власні БПЛА, супутники та шпигунів. Але картина війни показує, що цього недостатньо, тому плани захопити Україну за лічені дні, зруйнувати ППО та інші — провалилися.

Звіт колишнього начальника штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге показує, що українці ведуть бій керованими даними на рівні швидкості та точності, якого НАТО ще не досягла. Це не обмежується новітніми високотехнологічними додатками, а й кропіткою працею людей — перехопленнями розмов тощо.

Така технологічність та розвиток пояснює, як вдається перевершити ворога, який має значно більше живої сили та зброї, але не має достатньо вмінь. Тому українці показують, наскільки може розвинутися сама війна, способи її ведення та результати.

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Фото: 43 окрема артилерійська бригада ім. гетьмана Тараса Трясила