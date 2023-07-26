Війна в Україні

Революційні технології. Як війна в Україні змінює тактики ведення бою — детальне дослідження

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 26 Липня 2023, 08:00
Як новітні технології впливають на війну в Україні — дослідження

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