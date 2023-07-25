Сотні сценаріїв — перемога одна. Коли закінчиться війна: прогнози військових експертів та політиків

Десятий рік українці мають одне й те саме запитання: коли закінчиться війна? Повномасштабна війна — явище непередбачуване, а тим паче в наш час, коли кожен дрон чи боєприпас може змінити ситуацію.

Вікна-новини зібрали для тебе думки військових експертів та політиків, щоб нарешті побачити світло в кінці темного тунелю.

Коли закінчиться війна в Україні: думки експертів

Полковник запасу Збройних сил України та військовий експерт Сергій Грабський під час телемарафону розповів Вадиму Карп’яку, що думає про закінчення війни. На його переконання, є два сценарії — песимістичний та оптимістичний.

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Сергій Грабський не поділяє позиції міністра оборони Резнікова щодо можливості перемоги у війні наступного року до літа. Натомість він каже так:

— Якщо ми говоримо про дуже оптимістичний сценарій, коли ми до кінця року заходимо в Крим і блокуємо противника, то ми можемо розглядати можливість закінчення війни протягом осінньо-зимової кампанії наступного року.

Якщо ми говоримо про оптимістичний сценарій, тобто на цьому етапі виходимо на узбережжя Азовського моря, перерізаючи сухопутний коридор, нам треба буде розробляти операції з ліквідації оточеного кримського угруповання противника, який має певні ресурси та бувши оточеним, мабуть, чинитиме спротив.

Це відтягує проведення наступальної операції на сході України ще на певний проміжок часу.

За песимістичним сценарієм, на думку Грабського, війна триватиме щонайменше до 2025 року, якщо ЗСУ не зможуть дійти до узбережжя Азовського моря. Шанси невеликі, але вони є.

Військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан каже, що війна закінчиться у 2024 році, бо Європа “не винесе довше війни”.

Сирський, Буданов, Подоляк про закінчення війни

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ABC News сказав, що не може називати дати закінчення війни. Він зазначив, що наших військових ніхто не підштовхує в контрнаступі.

Одна справа — відпрацювати якийсь план у тилу, інша — подивитися, як досягти успіху на землі під час шаленого опору противника, — сказав Сирський.

Натомість радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк під час телемарафону розповідав, що війна закінчиться у 2023 році.

Війна закінчиться, найімовірніше, раніше 2024 року. Дочекаймося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді займемося плануванням, — сказав Подоляк.

Думка начальника ГУР МО Кирила Буданова схожа, він також вважає, що закінчення війни відбудеться цьогоріч. Перемога, на його думку, — це вихід на адміністративні кордони 1991 року. Про це він заявив в інтерв’ю Forbes.

Західні партнери про кінець війни в Україні

Водночас західні партнери, наприклад, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає вихід на кордони 1991 року закінченням війни. Він застерігає, що Україна має бути готовою до тривалої війни, а також про відсутність ознак зміни курсу війни Росії.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок також вважає, що війна не закінчиться у 2023 році. Очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі закликав світ не допускати затягування війни в Україні під час виступу на Радбезі ООН.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час прес-конференції з Володимиром Зеленським сказав, що ніхто не знає, коли закінчиться війна в Україні. Також заявив, що Україна має отримати гарантії безпеки своєї незалежності та своїх територій.

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Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу