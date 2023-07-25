Війна в Україні

Сотні сценаріїв — перемога одна. Коли закінчиться війна: прогнози військових експертів та політиків

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 25 Липня 2023, 13:00
Коли закінчиться війна в Україні: думки експертів 25 липня 2023

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