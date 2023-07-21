І Leopard 1А5, і кулемети: що містить новий пакет озброєння від Німеччини

На сайті Федерального уряду Німеччини повідомили про новий пакет військової допомоги для України. Читай у нашому матеріалі детально, що передадуть цього разу та чи є там важке озброєння.

Новий пакет військової допомоги від Німеччини: що передадуть

Для розвитку потенціалу безпеки України передають поставку від Збройних сил Німеччини та партнерів. На цей рік Німеччина виділила на допомогу Україні €5,4 млрд.

До списку допомоги увійшло таке озброєння:

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10 танків Leopard 1А5;

10 мобільних наземних радіолокаційних систем;

20 кулеметів MG3 для Leopard 2, Marder і Dachs;

понад 2 тис. 155-мм димових боєприпасів;

1305 снарядів 155 мм;

100 тис. аптечок;

16 вантажівок Zetros;

чотири автомобілі для патрулювання кордону;

12 причепів;

мостова система.

Танки Leopard 1А5 є першим підвидом, переданим Німеччиною. Україна очікує ще на 100 танків такого ж виду.

Також до передачі Україні готують 80 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun.

У найближчих планах Німеччини є передача гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, БТР, БМП Marder, ЗРК IRIS-T SLM, самохідні зенітні установки GEPARD та боєприпаси до них, системи розмінування, артилерійські снаряди, БПЛА, мобільні системи обігріву та польові госпіталі.

Передача озброєння з цього списку буде можлива після виробництва чи модернізації.

Раніше ми розповідали, які країни оголосили нові пакети військової допомоги.

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Фото: Танковий батальйон 33 ОМБр