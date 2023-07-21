И Leopard 1А5, и пулеметы: что включает новый пакет вооружения от Германии

На сайте Федерального правительства Германии сообщили о новом пакете военной помощи для Украины. Читай в нашем материале подробно, что передадут на этот раз и есть ли там тяжелое вооружение.

Новый пакет военной помощи от Германии 20.07.2023: что передадут

Для развития потенциала безопасности Украины передается поставка от Вооруженных сил Германии и партнеров. На этот год Германия выделила на помощь Украине €5,4 млрд.

В список помощи вошло такое вооружение:

Сейчас также смотрят

10 танков Leopard 1А5;

10 мобильных наземных радиолокационных систем;

20 пулеметов MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs;

свыше 2 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов;

1305 снарядов 155 мм;

100 тыс. аптечек;

16 грузовиков Zetros;

четыре автомобиля для патрулирования границы;

12 прицепов;

мостовая система.

Танки Leopard 1А5 являются первым подвидом, переданным Германией. Украина ожидает еще 100 танков такого же вида.

Также к передаче Украине готовят 80 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun.

В ближайших планах Германии есть передача гусеничных вездеходов Bandvagn 206, БТР, БМП Marder, ЗРК IRIS-T SLM, самоходные зенитные установки GEPARD и боеприпасы к ним, системы разминирования, артиллерийские снаряды, БПЛА, мобильные системы обогрева и полевые госпитали.

Передача вооружения из этого списка возможна после производства или модернизации.

Ранее мы говорили, какие страны объявили новые пакеты военной помощи.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Танковый батальон 33 ОМБр