Фокус: ПВО, боеприпасы и броня! Результаты встречи Рамштайн-14

Вчера, 18 июля 2023 года, состоялась 14-я встреча в формате Рамштайн, где страны-партнеры обсуждают военную помощь для Украины. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, очередная встреча продемонстрировала непоколебимую поддержку Украины.

Мы расскажем о результатах встречи Рамштайн-14 и что получит Украина.

Рамштайн-14: результаты встречи

Резников говорит, что приоритетом встречи стали поставки Украине оружия и оборудования, которые оперативно необходимы для освобождения оккупированной территории.

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Министры обороны Люксембурга и Эстонии Франсуа Баушу и Ханно Певкуру презентовали конкретные шаги по развитию ІТ-коалиции, а министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас проявил инициативу создания коалиции по разминированию.

Во время открытия встречи министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что контрнаступление ВСУ является ключевым моментом этой трагической войны. Он заявил:

Как я уже сказал, борьба Украины за свободу — это марафон, а не спринт. Мы обеспечили Украину критически важными возможностями, такими как ПВО и боеприпасы, и не намерены отказываться от поддержки.

Также Остин пообещал, что Контактная группа и дальше будет поддерживать Украину, обеспечивать обучение и оснащение для ВСУ.

Новая помощь от США

США в ближайшие дни планируют объявить новый пакет военной помощи для Украины на сумму $1,3 млрд, об этом сообщает издание Reuters.

В пакет могут войти:

средства противовоздушной обороны производства L3Harris Technologies под названием VAMPIRE;

два разных типа барражирующих боеприпасов;

значительное количество противобеспилотных систем производства австралийской DroneShield Ltd;

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Бронетранспортеры M113 для Украины

В скором времени Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ВСУ получат их от Нидерландов, Люксембурга и Бельгии.

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