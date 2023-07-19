Война в Украине

Фокус: ПВО, боеприпасы и броня! Результаты встречи Рамштайн-14

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 июля 2023, 09:45
Результати зустрічі Рамштайн-14: яку допомогу отримає Україна
Фото: Twitter

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