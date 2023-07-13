Кассетные боеприпасы уже в Украине? В чем основная опасность — подробно

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что кассетные боеприпасы уже в Украине и могут кардинально изменить ход событий на фронте. Читай в нашем материале все, что нужно знать о кассетных боеприпасах и чем они опасны.

Чем опасны кассетные боеприпасы: что нужно знать

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что известно о кассетных боеприпасах DPICM, передачу которых от США ждет Украина. Это усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения.

В артиллерийском снаряде находятся 88 отдельных суббоеприпасов. Они могут накрывать зону диаметром до 300 м. Эффективность кассетного боеприпаса в том, что он в десятки раз лучше осколочно-фугасного боеприпаса.

Сейчас также смотрят

Один кассетный боеприпас равен нескольким или даже нескольким десяткам обычных. Это позволит экономить вооружение на фронте и снижать риски для украинских военных. Особенно эффективны такие снаряды в борьбе с врагом в окопах.

Их можно использовать против бронетехники и живой силы противника. По данным Центра, США имеют около 3 млн кассетных боеприпасов.

Опасность кассетных боеприпасов в том, что они не всегда разрываются. Большое количество суббоеприпасов при взрыве остается на месте прилета. Они могут разорваться в любой момент и нанести ущерб гражданским даже спустя годы после победы.

Неразорванные снаряды до сих пор находят во Вьетнаме и Лаосе, хотя прошло более 50 лет после боевых действий. Достаточно высокое количество суббоеприпасов не разрывается — до 40%.

Россия с начала боевых действий в Украине применяет кассетные боеприпасы. Ими были нанесены сотни ударов, из которых самый большой по Краматорску в апреле 2022 года.

В 2008 году была принята Конвенция о кассетных боеприпасах. По ней запрещается изготовление, использование или передача кассетных боеприпасов другим странам. Конвенцию подписали 111 стран. К подписанию не присоединялись Россия, США и Украина.

Ранее мы рассказывали, какие страны анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!