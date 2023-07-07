США передадут Украине кассетные боеприпасы? Почему они так необходимы

В Вашингтоне рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников. Чем важны для Украины кассетные боеприпасы? Читай подробнее в нашем материале.

США могут передать Украине кассетные боеприпасы: что известно

По данным источников, американские чиновники уже на этой неделе могут удовлетворить большую потребность Украины в таких боеприпасах.

По словам американского чиновника, один кассетный боеприпас обычно разбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую площадь, чем обычные боеприпасы, — пишут CBS News.

В частности, рассматривается возможность передачи Украине усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения, или DPICM. Заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лаура Купер сказала, что такие боеприпасы были бы полезны в бою с россиянами, особенно против окопных позиций.

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Кроме того, DPICM предназначена для ликвидации пехоты и легкой бронетехники на открытой местности.

Впрочем, стоит отметить: кассетные боеприпасы содержат десятки бомб поменьше, которые мощнее разлетаются во время детонации. Они запрещены в большинстве стран мира. Запрет наложен из-за того, что некоторые снаряды не разрываются и представляют опасность для гражданских.

Что такое кассетные боеприпасы

Кассетный боеприпас — это авиабомба, артиллерийский снаряд, реактивный снаряд или главный блок тактических ракет. Это координатное оружие, применяемое путем наведения на цель.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые разрываются в воздухе и разбрасывают десятки боеприпасов меньшего размера. Площадь, которую покрывают кассетные боеприпасы, очень велика и может достигать даже футбольного поля.

Контейнеры наполняют осколками, минами, авиаминами. Вес одного боеприпаса может достигать 10 кг. Кассетные боеприпасы бывают зажигательными, противотанковыми, противопехотными, минирующими, противоаэродромными, химическими (разрабатывались в СССР).

Основная опасность в том, что некоторые из суббоеприпасов могут не взрываться. Они остаются на земле или других местах, что представляет опасность для гражданских.

Россия применила в Украине все типы кассетного вооружения для РСЗО. Украина, Россия и США не подписывали Конвенцию о запрещении использования кассетных боеприпасов.

Но Россия в очередной раз пренебрегла Женевской конвенцией и международным гуманитарным правом, поэтому с первых дней войны в Украине применяла и применяет такое оружие. Для эффективного контрнаступления Украина нуждается в кассетных боеприпасах, поставки которых ждет от США с начала полномасштабного вторжения.

Ранее мы рассказывали, какое польское оружие уже мчит на помощь в контрнаступлении.

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Фото: Национальная полиция Украины