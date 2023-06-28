Такая нужная помощь! Литва передает ЗРК NASAMS, БТР и боеприпасы — сколько и когда они прибудут

Литва много помогает Украине в полномасштабной войне. В этот раз министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что для Украины Литва приобрела две системы ЗРК NASAMS, а также передаст БТР и боеприпасы. Читай в материале подробнее о количестве оружия.

Литва приобрела две системы запуска NASAMS для передачи Украине: что известно

Общая поддержка Литвы для Украины превысила €500 млн. Две ракетные установки NASAMS средней дальности полностью оснащены и будут отправлены в Украину в ближайшее время.

Стоимость помощи на этот раз составила около €9,8 млн. Установки передают для дополнения и расширения операционных возможностей передаваемых ранее систем от Норвегии и США.

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Помимо систем NASAMS, Литва передает и 10 бронетранспортеров M113. Общее количество таких БТР, переданных Литвой, составит 72 единицы. На этот год страна также заказала для Украины 12,5 млн боеприпасов.

2,5 млн боеприпасов передадут уже в скором времени. К тому же передадут несколько тысяч противотанковых боеприпасов для гранатометов.

Сегодня, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Украину. О своем визите он не объявлял. Президент Литвы примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине принятия Конституции Украины, а также встретится с Владимиром Зеленским.

Оружие нужно Украине для того, чтобы защищаться от оккупантов и их убийственных действий. Раньше мы рассказывали, какая ситуация на ЗАЭС и о количестве оружия у россиян.

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