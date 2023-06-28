Така потрібна допомога! Литва передає ЗРК NASAMS, БТР та боєприпаси — скільки та коли вони дійдуть

Литва багато допомагає Україні у повномасштабній війні. Цього разу міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що для України Литва придбала дві системи ЗРК NASAMS, а також передасть БТР та боєприпаси. Читай у матеріалі детальніше про кількість зброї.

Литва придбала дві системи запуску NASAMS для передачі Україні: що відомо

Загальна підтримка Литви для України перевищила €500 млн. Дві ракетні установки NASAMS середньої дальності та повністю оснащені будуть відправлені в Україну вже найближчим часом.

Вартість допомоги цього разу склала близько €9,8 млн. Установки передають для доповнення та розширення операційних можливостей переданих раніше систем від Норвегії та США.

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Крім систем NASAMS, Литва передає 10 бронетранспортерів M113. Загальна кількість таких БТР, переданих Литвою, складе 72 одиниці. На цей рік країна також замовила для України 12,5 млн боєприпасів.

2,5 млн боєприпасів передадуть вже незабаром. До того ж передадуть і кілька тисяч протитанкових боєприпасів для гранатометів.

Сьогодні, 28 червня, президент Литви Гітанас Науседа прибув до України. Свій візит він не оголошував. Президент Литви візьме участь у заходах з річниці ухвалення Конституції України, а також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Зброя потрібна Україні для того, аби захищатися від окупантів та їхніх вбивчих дій. Раніше ми розповідали, яка ситуація на ЗАЕС та про кількість зброї у росіян.

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