Війна в Україні

Така потрібна допомога! Литва передає ЗРК NASAMS, БТР та боєприпаси — скільки та коли вони дійдуть

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 28 Червня 2023, 15:00
Литва придбала дві системи запуску NASAMS для передачі Україні: що відомо
Фото: Depositphotos

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