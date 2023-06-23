Готуємося до другої хвилі блекаутів? Заступник голови ГУР про ЗАЕС, зброю Росії та карту боїв

Україна готується до контрнаступу на тимчасово окупованій території. В цей час росіяни, аби зірвати кампанію ЗСУ, від квітня активно обстрілюють українські міста та підірвали Каховську ГЕС.

Ба більше, президент України Володимир Зеленський попереджає: Кремль може вдатися до ядерного шантажу та підірвати ЗАЕС, аби спричинити викид радіації.

На що чекати та сподіватися, чи справді окупанти здатні підірвати Запорізьку АЕС та як РФ в обхід санкцій виготовляє ракети та снаряди — в інтерв’ю РБК Україна розповів заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький.

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За словами Вадима Скібіцького, питання ядерної зброї і так званого “превентивного ядерного удару” сама Росія й підігріває. Гучні заяви, розташування ядерної зброї в Білорусі, зібрання військових аташе — все це задля тиску: не лише на Україну, а й на колективний Захід.

Росія дуже активно буде і надалі використовувати цю тематику.

— Весь цей ажіотаж буде підігріватися Російською Федерацією однозначно. А мас-медіа будуть реагувати на будь-яку заяву всіх високопосадовців у світі, — каже Скібіцький.

Він також додає: поки розцінювати ці заяви як реальну загрозу не можна, але українська розвідка стежить за ситуацією навколо теми.

Чи можливий підрив Запорізької АЕС

Керівник розвідки України Кирило Буданов заявляв про ймовірність аварії на ЗАЕС, яку може спричинити Росія. За даними ГУР, це може бути як спланований інцидент — мінування та підрив, так і випадкова дія, що спричинить аварію з викидом радіації.

Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький пояснює, що після підриву Каховської ГЕС від росіян справді можна чекати чого завгодно.

— Ви бачите, що відбулося в Каховці. Ми маємо інформацію — те, що говорив наш керівник — стосовно мінування, стосовно перебування там військових підрозділів. І ситуація може бути різного ґатунку. Це може бути або спланована акція, або інцидент, який призведе до аварії.

Тому ми чітко виступаємо за те, що вся територія атомної електростанції повинна бути демілітаризована.

Поведінка Кремля може бути непередбачуваною, тому загроза справді існує, і ми про це говоримо, — наголошує Скібіцький.

Також він додав, що тиск на РФ має чинити й світова спільнота, а у питанні щодо ЗАЕС багато що залежить від МАГАТЕ.

Ракетні удари по енергетиці України восени: чи варто очікувати

За прогнозами Вадима Скібіцького, росіяни знову спробують влаштувати блекаути в Україні вже восени цього року.

Попри те, що ми пережили попередню зиму, окупанти сподіваються, що наступної — Україні буде важко.

— Але ми готуємося до цього. Через те здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО. На це була також спрямована конференція у форматі Рамштайн.

Одне з ключових і пріоритетних питань на сьогодні — протиповітряна оборона, ракети, це можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО.

Як росіянам вдається наростити виробництво ракет, якими обстрілює Україну

Вже кілька місяців як РФ відновила систематичні та сильні обстріли фронтових та тилових міст України. Водночас ГУР заявляє, що запаси зброї в Росії суттєво зменшилися після осінньо-зимових обстрілів, коли окупанти випускали одночасно 80 — 100 ракет.

Тепер окупанти в обхід санкцій та обмежень виготовляють нові ракети та снаряди.

— Сьогодні те, що виробляється, відразу йде у військо для подальшого застосування. Останні удари показали, що, наприклад, крилаті ракети були виготовлені у квітні цього року.

Це однозначно свідчить про те, що зразу з виробництва йде бойове застосування проти наших об’єктів, — висновує заступник голови ГУР.

За прогнозами української розвідки, росіяни й надалі обстрілюватимуть об’єкти критичної та військової інфраструктури, аби нашкодити нашому наступальному потенціалу.

Компоненти на виготовлення ракет типу Кинджал та Іскандер надходять до Росії з тих країн, які не приєдналися до санкцій проти неї.

Також Скібіцький підтвердив, що за час повномасштабного вторгнення в Україну РФ наростила виробництво ракет, подекуди у три-чотири рази.

— Так, росіяни виготовляють приблизно сорок, тридцять ракет, в залежності від типу. Менше — Кинджалів, до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трішки більший, ніж це було до війни.

Разом з тим, можна прослідкувати, що саме березень та квітень були відносно спокійними місяцями, без масованих ракетних обстрілів тилових міст України. Ймовірно, у цей час росіяни налагоджували своє виробництво.

Оцінка ситуації на фронті найближчим часом

Разом з тим, росіяни справді не покидають надій та спроб захопити Україну, або отримати бодай якусь перемогу. Вадим Скібіцький підтвердив, що окупанти проводять приховану мобілізацію у РФ, планують створити нові дивізії.

Проте РФ відчуває велику нестачу в озброєнні та комплектуванні.

Заступник ГУР МО України каже: прогнозувати зараз перебіг бойових дій досить складно, проте він очікує, що найближчі два — три місяці йтимуть активні бойові дії як наступального, так і оборонного характеру.

Росіяни будуть намагатися все ж виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою “спеціальну військову операцію”, чи не закінчили, — висновує Скібіцький.

Він додає, що прогнозувати осінньо-зимову кампанію можна буде лише на середині літа.

Яка нині ситуація на фронті, можна побачити в актуальній карті бойових дій, яку ми щоденно публікуємо на сайті.

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Головне фото: Віталій Носач, РБК Україна.