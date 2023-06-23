Война в Украине

Готовимся ко второй волне блэкаутов? Заместитель председателя ГУР о ЗАЭС, оружии России и карте боев

Виктория Мельник, редактор сайта 23 июня 2023, 12:05
подрыв Запорожской АЭС

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