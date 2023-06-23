Готовимся ко второй волне блэкаутов? Заместитель председателя ГУР о ЗАЭС, оружии России и карте боев

Украина готовится к контрнаступлению на временно оккупированные территории. В это время россияне, чтобы сорвать кампанию ВСУ, с апреля активно обстреливают украинские города и взорвали Каховскую ГЭС.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский предупреждает: Кремль может прибегнуть к ядерному шантажу и взорвать ЗАЭС, чтобы спровоцировать выброс радиации.

Чего ждать и на что надеяться, действительно ли оккупанты способны взорвать Запорожскую АЭС и как РФ в обход санкций производит ракеты и снаряды — в интервью РБК Украина рассказал заместитель председателя ГУР МО Вадим Скибицкий.

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По словам Вадима Скибицкого, вопрос ядерного оружия и так называемого “превентивного ядерного удара” сама Россия и подогревает. Громкие заявления, размещение ядерного оружия в Беларуси, собрание военных атташе — все это для давления: не только на Украину, но и на коллективный Запад.

Россия очень активно будет и дальше использовать эту тематику.

— Весь этот ажиотаж будет подогреваться Российской Федерацией однозначно. А масс-медиа будут реагировать на любое заявление всех чиновников в мире, — говорит Скибицкий.

Он также добавляет, что пока расценивать эти заявления как реальную угрозу нельзя, но украинская разведка следит за ситуацией вокруг темы.

Возможен ли подрыв Запорожской АЭС

Руководитель разведки Украины Кирилл Буданов заявлял о вероятности аварии на ЗАЭС, которую может инициировать Россия. По данным ГУР, это может быть как спланированный инцидент — минирование и подрыв, так и случайное действие, которое приведет к аварии с выбросом радиации.

Заместитель председателя ГУР МО Вадим Скибицкий объясняет, что после подрыва Каховской ГЭС от россиян действительно можно ожидать чего угодно.

— Вы видите, что произошло в Каховке. У нас есть информация — то, что говорил наш руководитель — о минировании, о нахождении там военных подразделений. И ситуация может быть разного рода. Это может быть либо спланированная акция, либо инцидент, который приведет к аварии.

Поэтому мы четко выступаем за то, что вся территория атомной электростанции должна быть демилитаризирована.

Поведение Кремля может быть непредсказуемым, поэтому угроза действительно существует, и мы об этом говорим, — отмечает Скибицкий.

Также он добавил, что давление на РФ должно оказывать и мировое сообщество, а в вопросе с ЗАЭС многое зависит от МАГАТЭ.

Ракетные удары по энергетике Украины осенью: стоит ли ожидать

По прогнозам Вадима Скибицкого, россияне снова попытаются устроить блэкауты в Украине уже осенью этого года.

Несмотря на то, что мы пережили предыдущую зиму, оккупанты надеются, что в следующую — Украине будет тяжело.

— Но мы готовимся к этому. Поэтому осуществляются все меры по усилению нашей системы противовоздушной обороны, получению новых комплексов ПВО. На это также была направлена конференция в формате Рамштайн.

Один из ключевых и приоритетных вопросов на сегодня — противовоздушная оборона, это ракеты, это возможность увеличения количества современных комплексов ПВО.

Как россиянам удается нарастить производство ракет, которыми обстреливают Украину

Уже несколько месяцев, как РФ возобновила систематические и мощные обстрелы фронтовых и тыловых городов Украины. В то же время ГУР заявляет, что запасы оружия в России существенно снизились после осенне-зимних обстрелов, когда оккупанты выпускали одновременно 80-100 ракет.

Теперь оккупанты в обход санкций и ограничений производят новые ракеты и снаряды.

— Сегодня то, что производится, сразу идет в армию для дальнейшего применения. Последние удары показали, что, к примеру, крылатые ракеты были изготовлены в апреле этого года.

Это однозначно свидетельствует, что сразу после производства идет боевое применение против наших объектов, — заключает замглавы ГУР.

По прогнозам украинской разведки, россияне и дальше будут обстреливать объекты критической инфраструктуры и военные, чтобы навредить нашему наступательному потенциалу.

Компоненты для изготовления ракет типа Кинжал и Искандер поступают в Россию из тех стран, которые не присоединились к санкциям против неё.

Также Скибицкий подтвердил, что за время полномасштабного вторжения в Украину РФ нарастила производство ракет, кое-где в три-четыре раза.

— Так, россияне производят примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше — Кинжалов, до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного выше, чем это было до войны.

Вместе с тем, можно проследить, что именно март и апрель были относительно спокойными месяцами, без массированных ракетных обстрелов тыловых городов Украины. Вероятно, в это время россияне налаживали свое производство.

Оценка ситуации на фронте в ближайшее время

Вместе с тем, россияне действительно не покидают надежд и попыток захватить Украину или одержать хоть какую-то победу. Вадим Скибицкий подтвердил, что оккупанты проводят скрытую мобилизацию в РФ, планируют создать новые дивизии.

Однако РФ испытывает большую нехватку вооружения и комплектования.

Заместитель ГУР МО Украины говорит: прогнозировать сейчас ход боевых действий довольно сложно, однако он ожидает, что ближайшие два-три месяца будут идти активные боевые действия как наступательного, так и оборонительного характера.

Россияне будут пытаться все же выполнить те задачи, чтобы сказать, закончили ли они свою “специальную военную операцию”, или не закончили, — заключает Скибицкий.

Он добавляет, что прогнозировать осенне-зимнюю кампанию можно будет только в середине лета.

Какая сейчас ситуация на фронте, можно увидеть в актуальной карте боевых действий, которую мы ежедневно публикуем на сайте.

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Главное фото: Виталий Носач, РБК Украина.