Украина

За сутки 23 вражеских подразделения почувствовали на себе огонь ВСУ: карта боевых действий в Украине 23 июня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 июня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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