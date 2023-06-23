За сутки 23 вражеских подразделения почувствовали на себе огонь ВСУ: карта боевых действий в Украине 23 июня в режиме онлайн

Карта боевых действий каждый день пытается вместить всю историю борьбы украинского народа за свою свободу и весь цивилизованный мир.

Однако никакие линии и какие-либо другие отметки не способны отразить всю боль этого опыта, слезы радостей от встреч и горя от вечной разлуки.

Но все эти чувства способны ежедневно напоминать, через что мы прошли и ради чего продолжаем не только просыпаться, но и сражаться дальше. И добудем эту свободу для себя и последующих поколений.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта.

В то же время российские оккупационные власти продолжают кодифицировать правовые механизмы принудительной депортации с оккупированных территорий Украины. ISW продолжает оценивать, что все действия могут быть потенциальной кампанией умышленной этнической чистки и нарушать Женевские конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив три аэробалистических ракеты Х-47 Кинжал, три крылатых ракеты Х-22 и четыре дрона Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины три дрона-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 44 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Огурцового и Плетеневки Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Степное, Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное в Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синкевки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника претерпели Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Пивничного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Пивденное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар у Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Сторожевого и Макаровки.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области, Левадное, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области. А также Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области.

В результате подрыва Каховской ГЭС, в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. В частности, из-за отсутствия доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде в домашних ячейках отмечены вспышки вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней.

В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, два состава боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи оккупантов.

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