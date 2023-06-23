За сутки 23 вражеских подразделения почувствовали на себе огонь ВСУ: карта боевых действий в Украине 23 июня в режиме онлайн

Карта боевых действий каждый день пытается вместить всю историю борьбы украинского народа за свою свободу и весь цивилизованный мир.
Однако никакие линии и какие-либо другие отметки не способны отразить всю боль этого опыта, слезы радостей от встреч и горя от вечной разлуки.
Но все эти чувства способны ежедневно напоминать, через что мы прошли и ради чего продолжаем не только просыпаться, но и сражаться дальше. И добудем эту свободу для себя и последующих поколений.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели контрнаступление по меньшей мере на трех участках фронта.
В то же время российские оккупационные власти продолжают кодифицировать правовые механизмы принудительной депортации с оккупированных территорий Украины. ISW продолжает оценивать, что все действия могут быть потенциальной кампанией умышленной этнической чистки и нарушать Женевские конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив три аэробалистических ракеты Х-47 Кинжал, три крылатых ракеты Х-22 и четыре дрона Shahed-136/131.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины три дрона-камикадзе были уничтожены.
Кроме того, враг нанес 44 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Огурцового и Плетеневки Харьковской области.
Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Степное, Ворожба, Кондратовка, Андреевка, Писаревка, Новая Сечь, Славгород Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Плетеневка, Тихое, Варваровка, Бударки, Чугуновка, Амбарное в Харьковской области.
На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синкевки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника претерпели Одрадное, Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Пивничного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Рай-Александровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Пивденное, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Ласточкино, Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар у Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Сторожевого и Макаровки.
Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка Донецкой области, Левадное, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области. А также Золотая Балка, Михайловка, Дудчаны, Ивановка, Садовое, Молодежное, Белозерка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области.
В результате подрыва Каховской ГЭС, в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. В частности, из-за отсутствия доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде в домашних ячейках отмечены вспышки вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней.
В свою очередь российские оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре по зенитно-ракетным комплексам врага.
Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре по зенитно-ракетным комплексам врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, два состава боеприпасов, один состав горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и два узла связи оккупантов.
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