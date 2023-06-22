Одним ударом — 16 ликвидированных оккупантов! Как работают артиллеристы на передовой с помощью дронов

Снаряд попал прямо в окно здания, где россияне обустроили свой штаб. 16 ликвидированных оккупантов за раз — это лишь один из примеров ювелирной работы артиллеристов 57-й бригады под Бахмутом.

Лучше прицелиться им помогают аэроразведчики. Они нуждаются в дронах, каждый может помочь и присоединиться к сбору.

Несмотря на то, что артиллеристов называют богами войны, они о своей деятельности говорят скромнее:

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Возле замаскированной пушки в густой посадке бойцы могут часами ждать команды к бою, а затем за минуту сделать наводку. По какой цели выпустила снаряд самоходная Акация, артиллеристы не знают. Говорят, видят только координаты.

— Когда ты разбиваешь колонну (вражеской техники — ред.), тебе легче на душе. Потому что эта колонна не дошла до нашей пехоты, люди остались живы, — говорит военный Александр.

Военные запускают дроны в поисках новых целей, которые превратятся в координаты для артиллеристов. Mavic 3 — наиболее распространенный и доступный способ воздушной разведки. Картинка с него может сразу передаваться в штаб дивизиона, а там командир решает, из чего поражать цель.

Но жизнь квадрокоптера на войне короткая. Их всегда не хватает. Впрочем, без них военные должны были бы идти в разведку самостоятельно, а это — слишком опасно.

Помочь военным собрать на новые дроны можно по реквизитам: 5375 4112 0658 4901.

Ранее мы рассказывали, как военные аэроразведки выискивают цели с помощью дронов.

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