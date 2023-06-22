Одним ударом — 16 ліквідованих окупантів! Як працюють артилеристи на передовій за допомогою дронів

Снаряд поцілив просто у вікно будівлі, де росіяни облаштували свій штаб. 16 ліквідованих окупантів за раз — це лише один із прикладів ювелірної роботи артилеристів 57-ї бригади під Бахмутом. Точніше прицілитися їм допомагають аеророзвідники. Вони потребують дронів, кожен може допомогти та долучитися до збору.

Попри те, що артилеристів називають богами війни, вони про свою діяльність говорять скромніше:

Є робота, ми працюємо!

Біля замаскованої гармати, у густій посадці бійці можуть годинами чекати команди до бою, а потім за хвилину зробити наводження. По якій цілі випустила снаряд самохідна Акація, артилеристи не знають. Кажуть, бачать лише координати.

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— Коли ти розбиваєш колону (ворожої техніки — ред.), тобі легше на душі. Бо ця колона не дійшла до нашої піхоти, люди залишилися живі, — каже військовий Олександр.

Військові запускають дрони у пошуках нових цілей, які перетворяться на координати для артилеристів. Mavic 3 — найбільш поширений та найдоступніший спосіб повітряної розвідки. Картинка з нього може відразу передаватися у штаб дивізіону, а там командир вирішує, з чого саме вражати ціль.

Але життя квадрокоптера на війні коротке. Їх завжди не вистачає. Утім, без них військові мали б іти у розвідку самостійно, а це — надто небезпечно.

Допомогти військовим зібрати на нові дрони можна за реквізитами: 5375 4112 0658 4901.

Раніше ми розповідали, як військові аеророзвідки вишукують цілі за допомогою дронів.

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