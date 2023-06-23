За добу 23 ворожі підрозділи відчули на собі вогонь ЗСУ: карта бойових дій в Україні 23 червня в режимі онлайн

Карта бойових дій щодня намагається вмістити всю історію боротьби українського народу за свою свободу та увесь цивілізований світ.

Однак жодні лінії та будь-які інші позначки не здатні відобразити весь біль цього досвіду, сльози радощів від зустрічей та горя від вічної розлуки.

Та всі ці почуття здатні щодня нагадувати, через що ми пройшли та водночас заради чого продовжуємо не лише прокидатись, але й битись далі. І виборемо цю свободу для себе та наступних поколінь.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту.

Водночас російська окупаційна влада продовжує кодифікувати правові механізми примусової депортації з окупованих територій України.

ISW продовжує оцінювати, що всі дії можуть бути потенційною кампанією навмисної етнічної чистки та порушувати Женевські конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши три аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал, три крилаті ракети Х-22 та чотири дрони Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України три дрони-камікадзе було знищено.

Крім того, ворог завдав 44 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцевого та Плетенівки Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Степне, Ворожба, Кіндратівка, Андріївка, Писарівка, Нова Січ, Славгород Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської області та Іванівки, Торського, Білогорівки, Діброви та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Білої Гори та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Рай-Олександрівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Сєверного та Авдіївки. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Ласточкине, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Великої Новосілки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Сторожевого та Макарівки.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка Донецької області, Левадне, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Степове, П’ятихатки Запорізької області. А також Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Іванівка, Садове, Молодіжне, Білозерка, Антонівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області.

Унаслідок підриву Каховської ГЕС, в низці населених пунктів на тимчасово захопленій території Херсонської області різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація. Зокрема, через відсутність доступу цивільного населення до належного медичного забезпечення та якісної води, в домашніх осередках відзначено спалахи вірусного гепатиту А, також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

Своєю чергою російські окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходів зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні не проводять.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли зв’язку окупантів.

Також наша розвідка повідомляла, що російські військові готують черговий теракт. Читай, що Володимир Зеленський розповів про підготовку росіянами теракту на ЗАЕС.

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