Україна

За добу 23 ворожі підрозділи відчули на собі вогонь ЗСУ: карта бойових дій в Україні 23 червня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Червня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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