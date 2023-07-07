США передають Україні касетні боєприпаси? Чому вони так необхідні

У Вашингтоні розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела серед американських чиновників. Чим важливі для України касетні боєприпаси? Читай детальніше в нашому матеріалі.

Касетні боєприпаси для України: що планує передати США і що це таке

Як повідомляє американський телеканал, посилаючись на джерела, чиновники вже цього тижня можуть задовольнити велику потребу України у таких боєприпасах.

За словами американського чиновника, один касетний боєприпас зазвичай розкидає бомби, які можуть покрити вп’ятеро більшу площу, ніж звичайні боєприпаси, — пишуть CBS News.

Зокрема, розглядається можливість передачі Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення, або DPICM. Заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер сказала, що такі боєприпаси були б корисними у бою з росіянами, особливо проти окопних позицій.

Зараз також дивляться

Крім того, DPICM призначені для ліквідації піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості.

Утім, варто зауважити: касетні боєприпаси містять десятки менших бомб, що потужніше розлітаються під час детонації. Вони заборонені у більшості країн світу. Заборону накладають через те, що деякі снаряди не розриваються та становлять небезпеку для цивільних.

Що таке касетні боєприпаси

Касетний боєприпас — це авіабомба, артилерійський снаряд, реактивний снаряд або головний блок тактичних ракет. Це координатна зброя, яку застосовують шляхом наведення на ціль.

Касетні боєприпаси складаються з контейнерів, які розриваються в повітрі та розкидають десятки менших боєприпасів. Площа, яку покривають касетні боєприпаси, надзвичайно велика і може сягати навіть футбольного поля.

Контейнери наповнюють осколками, мінами, авіамінами. Вага одного боєприпасу може сягати 10 кг. Касетні боєприпаси бувають запалювальними, протитанковими, протипіхотними, мінувальними, протиаеродромними, хімічними (розроблялися в СРСР).

Основна небезпека полягає в тому, що деякі з суббоєприпасів можуть не вибухати. Вони залишаються на землі чи інших місцях, що становить небезпеку для цивільних.

Росія застосувала в Україні всі типи касетного озброєння для РСЗВ. Україна, Росія та США не підписували Конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів.

Але Росія вкотре знехтувала Женевською конвенцією та міжнародним гуманітарним правом, тому з перших днів війни в Україні застосовувала і застосовує таку зброю. Для ефективного контрнаступу Україна потребує касетних боєприпасів. На їх постачання зі США наша країна чекає з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше ми розповідали, яка польська зброя вже мчить на допомогу в контрнаступі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Національна поліція України