Война в Украине

Явное военное преступление — Human Rights Watch обнародовала расследование атаки россиян на вокзал в Краматорске

Елена Яковлева, редактор сайта 05 марта 2023, 16:39
Обстріл вокзалу Краматорська — висновки Human Rights Watch

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