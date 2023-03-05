Явное военное преступление — Human Rights Watch обнародовала расследование атаки россиян на вокзал в Краматорске

8 апреля 2022 в железнодорожный вокзал города Краматорск попала крылатая ракета, выпущенная россиянами с оккупированной на то время территории.

В момент атаки на станции находились более 500 человек, которые ждали поезда на Запад Украины. Тогда это был главный эвакуационный центр, куда собирались гражданские чуть ли не со всей Донецкой области.

Об этом писали украинские власти, а поэтому об этом не могли не знать российские захватчики. Через десять месяцев детального расследования международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) совместно с исследовательской группой SITU опубликовали отчет со своими выводами по этому военному преступлению.

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Обстрел вокзала Краматорска — выводы Human Rights Watch

Руководитель департамента кризисов и конфликтов, занимавшийся расследованием трагедии в Краматорске, Айда Сойер рассказала в интервью изданию Радио Свобода, что российская армия нанесла удар баллистической ракетой Точка-У, оснащенной кассетной боеголовкой.

Мы пришли к выводу, что во время нападения погибли не менее 58 мирных жителей, а сотни получили ранения.

Это был едва ли не единственный случай с наибольшим количеством жертв с начала полномасштабного вторжения России в Украину год назад, — говорит эксперт.

В течение десяти месяцев ее команда тщательно собирала доказательства военного преступления россиян, в частности:

анализировала вещественные доказательства на месте происшествия;

проводила интервью с очевидцами, ранеными, членами семей погибших, группами быстрого реагирования, врачами и другими;

анализировала видео и спутниковые изображения.

Ракета взорвалась примерно на высоте 2 км в воздухе над железнодорожным вокзалом. После этого она выпустила 50 суббоеприпасов или бомб, разлетевшихся почти на 16 000 маленьких металлических осколков. Именно они накрыли обширную территорию вокруг вокзала, наконец оказавшись в телах людей.

HRW считает, что запуск ракеты произошел в селе Кунье рядом с Изюмом, к северо-западу от Краматорска. На то время это была оккупированная россиянами территория.

После освобождения этого района группа организации поехала в село и нашла остатки ракетной системы Точка-У. Пуски ракет примерно в то время подтвердили и местные жители.

Потом мы также просмотрели спутниковые снимки, сделанные приблизительно во время атаки, и они также четко показали, что в селе размещались контейнеры для ракет Точки, — отмечает Айда Сойер.

При этом организация не нашла никаких признаков того, что в то время на железнодорожной станции присутствовали украинские военные. Human Rights Watch пришла к выводу, что это была явная неизбирательная атака на гражданских.

— Это было серьезное нарушение законов войны и явное военное преступление, — констатировала правозащитница.

Отдавшие и выполнившие этот преступный приказ должны понести полную ответственность.

Это зверство на украинской земле также прокомментировали в Европейском Союзе. Смотри, какой была реакция мирового сообщества на удар по вокзалу Краматорска.

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Главное фото: Павел Кириленко / Telegram