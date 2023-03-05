Явний воєнний злочин — Human Rights Watch нарешті оприлюднила розслідування атаки росіян на вокзал у Краматорську

8 квітня 2022 року в залізничний вокзал міста Краматорськ влучила крилата ракета, випущена росіянами з окупованої на той час території.

У момент атаки на станції перебувало понад 500 людей, які чекали на потяги на Захід України. Тоді це був головний евакуаційний центр, куди збирались цивільні чи не з усієї Донецької області.

Про це писала українська влада, а відтак про це не могли не знати російські загарбники. Через десять місяців детального розслідування міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) спільно з дослідницькою групою SITU опублікували звіт зі своїми висновками щодо цього воєнного злочину.

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Керівниця департаменту криз і конфліктів, який займався розслідуванням трагедії в Краматорську, Айда Сойєр розповіла в інтерв’ю для видання Радіо Свобода, що російська армія завдала удару балістичною ракетою Точка-У, оснащеною касетною боєголовкою.

Ми дійшли висновку, що під час нападу загинули щонайменше 58 мирних жителів, а ще сотні отримали поранення.

Це був чи не єдиний випадок з найбільшою кількістю жертв з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому, — каже експертка.

Протягом десяти місяців її команда ретельно збирала докази воєнного злочину росіян, зокрема:

аналізувала речові докази на місці події;

проводила інтерв’ю з очевидцями, пораненими, членами сімей загиблих, групами швидкого реагування, лікарями та іншими;

аналізувала відео та супутникові зображення.

Ракета вибухнула приблизно на висоті 2 км у повітрі над залізничним вокзалом. Після цього вона випустила 50 суббоєприпасів або бомб, які розлетілися на майже 16 000 маленьких металевих осколків. Саме вони накрили велику територію навколо вокзалу, зрештою опинившись у тілах людей.

HRW вважає, що запуск ракети відбувся в селі Куньє поблизу Ізюму, на північний захід від Краматорська. На той час це була окупована росіянами територія.

Після звільнення цього району група організації поїхала в те село та знайшла залишки ракетної системи Точка-У. Пуски ракет приблизно в той час підтвердили й місцеві жителі.

Потім ми також переглянули супутникові знімки, які були зроблені приблизно під час атаки, і вони також чітко показали, що в селі розміщувалися контейнери для ракет Точки, — зазначає Айда Сойєр.

При цьому організація не знайшла жодних ознак того, що на той час на залізничній станції були присутні українські військові. Тож Human Rights Watch дійшла висновку, що це була явна невибіркова атака на цивільних.

— Це було серйозне порушення законів війни та явний воєнний злочин, — констатувала правозахисниця.

Ті, хто віддали та виконали цей злочинний наказ, мають понести повну відповідальність.

Це звірство на українській землі також прокоментували в Європейському Союзі. Дивись, якою була реакція світової спільноти на удар по вокзалу Краматорська.

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Головне фото: Павло Кириленко / Telegram