Касетні боєприпаси вже в Україні? У чому полягає основна небезпека — детально

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що касетні боєприпаси вже в Україні та можуть кардинально змінити хід подій на фронті.

Читай у нашому матеріалі все, що потрібно знати про касетні боєприпаси та чим вони небезпечні.

Чим небезпечні касетні боєприпаси: що потрібно знати

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, що відомо про касетні боєприпаси DPICM, на передачу яких від США чекає Україна. Це вдосконалений звичайний боєприпас подвійного призначення.

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В артилерійському снаряді містяться 88 окремих суббоєприпасів. Вони можуть накривати зону діаметром до 300 м. Ефективність касетного боєприпасу в тому, що він у десятки разів кращий за осколково-фугасний боєприпас.

Один касетний боєприпас дорівнює кільком чи навіть кільком десяткам звичайних. Це дозволить економити озброєння на фронті та знижувати ризики для українських військових. Особливо ефективні такі снаряди в боротьбі з ворогом в окопах.

Їх також можна використовувати проти бронетехніки та живої сили супротивника. За даними Центру, США мають близько 3 млн касетних боєприпасів.

Небезпека касетних боєприпасів полягає в тому, що вони не завжди розриваються. Велика кількість суббоєприпасів під час вибуху залишається на місці прильоту. Вони можуть розірватися в будь-який момент та завдати шкоди цивільним навіть через роки після перемоги.

Нерозірвані снаряди досі знаходять у В’єтнамі та Лаосі, хоча минуло понад 50 років від бойових дій. Досить висока кількість суббоєприпасів не розривається — до 40%.

Росія з початку бойових дій в Україні застосовує касетні боєприпаси. Ними було завдано сотні ударів, найбільший з яких по Краматорську у квітні 2022 року.

У 2008 році була ухвалена Конвенція про касетні боєприпаси. За нею забороняється виготовлення, використання чи передача касетних боєприпасів іншим країнам. Конвенцію підписали 111 держав. До підписання не приєднувалися Росія, США та Україна.

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