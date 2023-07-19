Фокус: ППО, боєприпаси та броня! Результати зустрічі Рамштайн-14

Учора, 18 липня 2023 року, відбулася 14-та зустріч у форматі Рамштайн, де країни-партнери обговорюють військову допомогу для України. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, чергова зустріч продемонструвала непохитну підтримку України.

Ми розповімо про результати зустрічі Рамштайн-14 та що отримає Україна.

Рамштайн-14: результати зустрічі

Резніков каже, що пріоритетом зустрічі стало постачання Україні зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення окупованої території.

Зараз також дивляться

Фокус: ППО, боєприпаси та броня. Нові ініціативи! — сказав міністр.

Міністри оборони Люксембургу та Естонії Франсуа Баушу та Ханно Певкуру презентували конкретні кроки для розвитку ІТ-коаліції, а міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас проявив ініціативу створення коаліції з розмінування.

Під час відкриття зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що контрнаступ ЗСУ є ключовим моментом цієї трагічної війни. Він заявив:

Як я вже сказав, боротьба України за свободу — це марафон, а не спринт. Ми забезпечили Україну критично важливими можливостями, такими як ППО та боєприпаси, і не маємо наміру відмовлятися від підтримки.

Також Остін пообіцяв, що Контактна група і далі буде підтримувати Україну, забезпечувати навчання та оснащення для ЗСУ.

Нова допомога від США

США найближчими днями планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд, про це повідомляє видання Reuters.

У пакет можуть увійти:

засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE;

два різних типи баражуючих боєприпасів;

значна кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd;

радари, датчики та системи аналізу.

Бронетранспортери M113 для України

Незабаром Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що ЗСУ отримають їх від Нідерландів, Люксембургу та Бельгії.

Україна отримала від США касетні боєприпаси. Раніше ми розповідали, чим небезпечні касетні боєприпаси та що про них потрібно знати.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!