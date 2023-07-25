Сотни сценариев — победа одна. Когда закончится война: прогнозы военных экспертов и политиков

Десятый год у украинцев один и тот же вопрос: когда закончится война? Полномасштабная война — явление непредсказуемое, а тем более в наше время, когда каждый дрон или боеприпас может изменить ситуацию.

Вікна-новини собрали для тебя мнения военных экспертов и политиков, чтобы наконец увидеть свет в конце темного туннеля.

Когда закончится война в Украине: мнения экспертов

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Сергей Грабский во время телемарафона рассказал Вадиму Карпьяку, что думает об окончании войны. По его мнению, есть два сценария — пессимистичный и оптимистичный.

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Сергей Грабский не разделяет позиции министра обороны Резникова о возможности победы в войне в следующем году к лету. Он говорит так:

— Если мы говорим об очень оптимистичном сценарии, когда мы до конца года заходим в Крым и блокируем противника, то мы можем рассматривать возможность окончания войны в течение осенне-зимней кампании в следующем году.

Если мы говорим об оптимистическом сценарии, то есть на этом этапе выходим на побережье Азовского моря, перерезая сухопутный коридор, нам предстоит разрабатывать операции по ликвидации окруженной крымской группировки противника, который имеет определенные ресурсы и будучи окруженным, по-видимому, будет сопротивляться.

Это оттягивает проведение наступательной операции на востоке еще на определенный промежуток времени.

По пессимистическому сценарию, по мнению Грабского, война будет длиться, по меньшей мере, до 2025 года, если ВСУ не смогут дойти до побережья Азовского моря. Шансы небольшие, но они есть.

Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан говорит, что война закончится в 2024 году, потому что Европа “не вынесет дольше войны”.

Сырский, Буданов, Подоляк об окончании войны

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью ABC News сказал, что не может называть даты окончания войны. Он отметил, что наших военных никто не подталкивает в контрнаступлении.

Одно дело — отработать какой-то план в тылу, другое — посмотреть, как добиться успеха на земле, во время яростного сопротивления противника, — сказал Сырский.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк во время телемарафона рассказывал, что война закончится в 2023 году.

Война закончится, скорее всего, раньше 2024 года. Дождемся результатов наших Вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием, — сказал Подоляк.

Мнение начальника ГУР МО Кирилла Буданова схоже, он также считает, что окончание войны состоится в этом году. Победа, по его мнению, это выход на административные границы 1991 года. Об этом он заявил в интервью Forbes.

Иностранные партнеры о конце войны в Украине

В то же время иностранные партнеры, например генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает выход на границы 1991 года окончанием войны. Он предостерегает, что Украина должна быть готова к длительной войне, а также об отсутствии признаков изменения курса войны России.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также считает, что война не закончится в 2023 году. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал мир не допускать затягивания войны в Украине во время выступления на Совбезе ООН.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с Владимиром Зеленским сказал, что никто не знает, когда закончится война в Украине. Также заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности своей независимости и территорий.

Ранее мы говорили, что содержит новый пакет вооружения от Германии.

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Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода