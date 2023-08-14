Все для защиты неба и разминирования: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $200 млн

Представители США неоднократно отмечали, что будут стоять бок о бок с украинцами, пока РФ не покинет свои захватнические планы и не потерпит поражение. Но, кроме заявлений, американские деятели доказывают свою солидарность и делом.

Сегодня, 14 августа, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму $200 млн.

Вооружение, которое вошло в пакет помощи, предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, позволяющий США передавать оружие из собственных запасов.

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ракеты для Patriot и HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм;

танковые снаряды калибра 120 мм;

противотанковые ракетные системы Javelin и TOW;

37 тактических тягачей;

58 водовозов;

более 12 млн. патронов и гранат;

оборудование для разминирования, снаряды для расчистки помех и запчасти к технике.

В заявлении также говорится, что Россия ежедневно убивает украинских мирных жителей и уничтожает гражданскую инфраструктуру, в то же время вооруженными методами способствует голоду и сводит глобальную продовольственную безопасность на нет путем уничтожения украинских гражданских портов и зерновой инфраструктуры.

Россия начала эту войну и может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока это не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется.

Также раньше мы делились подробным исследованием, как война в Украине меняет тактики ведения боя.

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