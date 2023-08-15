Російські диверсанти здійснили спробу проникнення в Чернігівську область — що відомо

Командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив про спробу російських диверсантів проникнути в Чернігівську область. Читай детальніше, скільки було розвідників-диверсантів та в якому місці вони спробували перетнути український кордон.
Вартовий посту спостереження помітив наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків. Після цього відразу зав’язався стрілецький бій.
За рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було нанесено вогневе ураження з артилерії, — пише Сергій Наєв.
За рішенням старшого командира по диверсійних силах противника було нанесено вогневе ураження з артилерії, — пише Сергій Наєв.
У той самий час до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження.
Таким чином у Північній операційній зоні, в межах Новгород-Сіверської територіальної громади, припинено чергову спробу ворога перетнути державний кордон України з боку РФ.
Групи російських диверсантів-розвідників складалися з п’яти та семи бойовиків відповідно. Ворог зазнав втрат пораненими та вбитими, після цього відійшов у напрямку РФ.
Раніше ми розповідали про жахливий обстріл Запорізького району 14 серпня.
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила
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