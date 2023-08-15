Війна в Україні

Російські диверсанти здійснили спробу проникнення в Чернігівську область — що відомо

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Серпня 2023, 14:31
Російські диверсанти спробували проникнути в Чернігівську область

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