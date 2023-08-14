Війна в Україні

Два будинки повністю знищені, є загиблі! Жахливий обстріл Запорізького району 14 серпня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Серпня 2023, 10:08
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Два будинки повністю знищені, є загиблі! Жахливий обстріл Запорізького району 14 серпня
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