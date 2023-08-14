У ніч проти 14 серпня 2023 року ворог спрямував свої ракети по Запорізькому району. Внаслідок ворожого обстрілу загинули люди, також є зруйновані домівки. Ми розповімо про наслідки вибухів у Степному Запорізької області.

Вибухи у Степному 14 серпня: що відомо

За інформацією МВС, близько 02:00 ворог завдав ракетних ударів по одному із населених пунктів Запорізького району.

Унаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки, у сусідніх повилітали вікна.

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Врятовано три людини. На жаль, дві особи загинуло.

— Внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено до лікарні, їй надається допомога, — йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Рятувальники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих.

У Запорізькій ОВА розповіли, що окупанти завдали 99 ударів по 24 населених пунктах:

сім ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки;

п’ять ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам’янському й Павлівці; три ракетні удари — по Степному;

авіаційний удар — по П’ятихатках.

Два будинки повністю знищені, є загиблі! Жахливий обстріл Запорізького району 14 серпня / 3 Фотографії

За минулу добу військові РФ здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір’я, Степногірська, Кам’янського, Малих Щербаків, П’ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів.

Представники місцевої влади додали, що надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Російські військові щодня завдають ударів по Україні та забирають життя людей. Раніше ми розповідали про обстріл Широкої Балки на Херсонщині, де загинула ціла родина з немовлям.

Фото: ДСНС у Запорізькій області, Запорізька ОВА

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