Загинула ціла родина з немовлям! Жахливий обстріл Херсонщини

Ще одна трагедія руками російських злочинців на Херсонщині — там від обстрілу сьогодні, 13 серпня, загинула ціла родина.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Ранком окупанти вдарили по будинках у Широкій Балці. Через обстріл там загинули чоловік, дружина та немовля — дівчинка, якій було 23 дні від народження.
Ще одна дитина подружжя — 12-річний хлопчик загинув у лікарні, медикам не вдалося його врятувати.
Ще однією жертвою атаки став місцевий мешканець.
Також під обстріл цього ранку потрапили:
Крім того, військові РФ здійснили два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.
Нагадаємо, тероризує Росія і тих українців, що на тимчасово окупованій території Херсонщини. На умовах анонімності мешканка Олешок розповіла, що коїться в місті.
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