Загинула ціла родина з немовлям! Жахливий обстріл Херсонщини

Ще одна трагедія руками російських злочинців на Херсонщині — там від обстрілу сьогодні, 13 серпня, загинула ціла родина.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Обстріл Широкої Балки на Херсонщині: що відомо

Ранком окупанти вдарили по будинках у Широкій Балці. Через обстріл там загинули чоловік, дружина та немовля — дівчинка, якій було 23 дні від народження.

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Ще одна дитина подружжя — 12-річний хлопчик загинув у лікарні, медикам не вдалося його врятувати.

Ще однією жертвою атаки став місцевий мешканець.

Також під обстріл цього ранку потрапили:

Станіслав — там загинули два чоловіки, а ще одна жінка зазнала поранень.

— там загинули два чоловіки, а ще одна жінка зазнала поранень. Комишани — поранено чоловіка та жінку;

— поранено чоловіка та жінку; Золота Балка — легкі поранення отримала жінка, вона у лікарні;

— легкі поранення отримала жінка, вона у лікарні; місто Херсон — поранення дістали троє людей.

Крім того, військові РФ здійснили два скиди з дрона по території Бериславської лікарні.

Нагадаємо, тероризує Росія і тих українців, що на тимчасово окупованій території Херсонщини. На умовах анонімності мешканка Олешок розповіла, що коїться в місті.

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