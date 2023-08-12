Голоси окупації, що кричать про допомогу. Як виживають українці в Олешках та скільки загиблих від підриву ГЕС

Волонтерка Ксенія з Олешок, що на Херсонщині, розповіла, що відбувається в окупованому місті. Російські окупанти проводять ретельні обшуки, розстрілюють собак та кидають гранати людям у двори.

Що відбувається в окупованих Олешках: місцеві про дії росіян

Через переслідування окупантів жінка була змушена виїхати на безпечну територію, але допомагати вона не припиняє. У місті кілька днів тому з’явилося світло, але води немає й досі.

Людей в Олешках залишилося близько 1-2 тис. Багато хто виїхав після підриву Каховської ГЕС. Люди продовжують виїжджати, літні люди евакуюватися не хочуть, вони годують тварин, що залишилися. Їх у місті тисячі.

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Ціни на продукти космічні, волонтери намагаються провозити людям їжу. На лівобережній Херсонщині ходять тільки рублі, за гривні нічого купити не можна. Днями дівчину за додаток українського банку зупинили та понад дві години допитували.

За гривні, українські додатки, сім-карту можна потрапити у підвали, — каже волонтерка Ксенія.

За розповіддю Ксенії, 90% місцевих жителів підтримують українську владу. Росіян вони обходять, не вітаються та намагаються не конфліктувати. Вони не отримують російські паспорти та гуманітарну допомогу.

Окупаційне керівництво до Олешок не приїздить, бо місто сильно обстрілюється. Вони всі у Скадовську. Російські солдати мародерять, виносять усе з квартир, влаштовують обшуки та чіпляються до людей.

Роздягають жінок до пояса, ротація відбулася після затоплення. Ці зовсім наглючі, щонеділі вони п’ють, стріляють у будинки з автоматів, кидають гранати, розстріляли собак, — каже жінка.

Після затоплення водами Каховської ГЕС у місті щодня було по 50-70 поховань. Багато людей зникли безвісти, також є райони, які досі не перевіряли на загиблих, бо вони заміновані.

Тіла у квартирах знаходять і досі. Нещодавно знайшли літню пару, чоловік мав інвалідність, тому не зміг евакуюватися, а дружина його не покинула. Їхні тіла були поруч.

Росіяни забрали дуже багато тіл. З якою метою та куди їх вивезли — невідомо. З лівого берега, за нашими підрахунками, вони забрали 900 тіл місцевих, — каже волонтерка.

Коли почалося затоплення, росіяни не випускали людей з міста. Гинули і сотні російських військових, адже самі не очікували масштабу підриву.

Раніше ми розповідали, як живуть люди на лінії вогню.

Фото: Getty Images

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