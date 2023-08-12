Голоса оккупации, кричащие о помощи. Как выживают украинцы в Алёшках и сколько погибших от подрыва ГЭС

Волонтер Ксения из Алёшек в Херсонской области рассказала, что происходит в оккупированном городе. Российские оккупанты проводят тщательные обыски, расстреливают собак и бросают гранаты людям во дворы.

Что происходит в оккупированных Алёшках: местные о действиях россиян

Из-за преследования оккупантов женщина была вынуждена выехать на безопасную территорию, но помогать она не прекращает. В городе три дня как появился свет, но воды нет до сих пор.

Людей в Алёшках осталось около 1-2 тыс. Многие уехали после подрыва Каховской ГЭС. Люди продолжают уезжать, пожилые эвакуироваться не хотят, они кормят оставшихся животных. Их в городе тысячи.

Сейчас также смотрят

Цены на продукты космические, волонтеры пытаются провозить людям еду. На левом берегу Херсонской области ходят только рубли, за гривны ничего купить нельзя. На днях девушку остановили за приложение украинского банка и более двух часов допрашивали.

За гривны, украинские приложения, сим-карту можно попасть в подвалы, — говорит волонтер Ксения.

По рассказу Ксении, 90% местных жителей поддерживают украинскую власть. Россиян они обходят, не здороваются и стараются не конфликтовать. Они не получают российские паспорта и гуманитарную помощь.

Оккупационное руководство в Алешки не приезжает, потому что город сильно обстреливается. Они все в Скадовске. Российские солдаты мародёрят, выносят все из квартир, устраивают обыски и цепляются к людям.

Раздевают женщин по пояс, ротация произошла после затопления. Эти совсем наглючие, каждое воскресенье они пьют, стреляют по домам из автоматов, бросают гранаты, расстреляли собак, — говорит женщина.

После затопления водами Каховской ГЭС в городе каждый день было по 50-70 захоронений. Многие пропали без вести, также есть районы, которые до сих пор не проверяли на погибших, потому что они заминированы.

Тела в квартирах находят до сих пор. Недавно нашли пожилую пару, у мужчины была инвалидность, поэтому он не смог эвакуироваться, а жена его не бросила. Их тела были рядом.

Россияне забрали очень много тел, с какой целью и куда их вывезли — неизвестно. С левого берега по нашим подсчетам они забрали 900 тел местных, — говорит волонтер.

Когда началось затопление, россияне не выпускали людей из города. Погибали и сотни российских военных, ведь они сами не ожидали масштаба подрыва.

Раньше мы рассказывали, как живут люди на линии огня.

Фото: Getty Images

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.