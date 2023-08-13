Погибла вся семья с младенцем! Ужасный обстрел Херсонской области

Еще одна трагедия руками российских преступников в Херсонской области – там от обстрела сегодня, 13 августа, погибла целая семья.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Обстрел Широкой Балки в Херсонской области: что известно

Утром оккупанты ударили по домам в Широкой Балке. От обстрела там погибли мужчина, женщина и младенец — девочка, которой было 23 дня от рождения.

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Еще один ребенок супругов – 12-летний мальчик погиб в больнице, медикам не удалось его спасти.

Помимо этой семьи, жертвой атаки стал еще один местный житель.

Также под обстрел этим утром попали:

Станислав — там погибли два человека, а еще одна женщина получила ранения;

— там погибли два человека, а еще одна женщина получила ранения; Камышаны — ранены мужчина и женщина;

— ранены мужчина и женщина; Золотая Балка – легкие ранения получила женщина, она в больнице;

– легкие ранения получила женщина, она в больнице; город Херсон — ранения получили три человека.

По уточненным данным от прокуратуры Херсонской области, в городе Херсон оккупанты попали в многоэтажку и место рядом с ней. По этому факту уже открыто производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме того, военные РФ совершили два сброса с дрона по территории Бериславской больницы.

Напомним, терроризирует Россия также украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области. На условиях анонимности жительница Олешек рассказала, что происходит в городе.

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