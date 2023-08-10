Бьют прицельно по людям! Армия РФ атаковала Белозерку Херсонской области

Российские оккупанты истребляют наш народ: жгут его, топят, расстреливают, депортируют. Все это — геноцид целого народа. За поражения или неудачи на поле боя, оккупанты мстят гражданским жителям.

Российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку Херсонской области. Что известно — рассказываем дальше.

Взрывы в Белозерке: что известно

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram сообщил, что россияне цинично обстреляли людей во время выдачи гуманитарной помощи в Белозерке.

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Травмированы шесть человек.

— Под огнем оказались жители, получавшие в это время гуманитарную помощь. Один человек получил тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы, — пишет Прокудин.

Также этой ночью россияне попали в нефтебазу в Ровенской области. О последствиях читай в нашем материале.

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