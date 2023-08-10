Война в Украине

Бьют прицельно по людям! Армия РФ атаковала Белозерку Херсонской области

Виктория Мельник, редактор сайта 10 августа 2023, 13:00
Взрывы в Белозерке
Фото: Facebook

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