Полностью разрушена нефтебаза! Последствия атаки дронами Ровенской области 10 августа

Сегодня, в ночь на 10 августа 2023 года, Россия совершила массовую атаку на Ровенскую область. Полностью разрушен объект инфраструктуры, об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Атака на нефтебазу в Дубно сегодня: что известно об обстреле 10 августа 2023 года

По словам Коваля, в результате массированной вражеской атаки беспилотниками полностью разрушена нефтебаза в Дубенском районе.

— Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Жертв нет.

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На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Привлечен пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области, — рассказал председатель ОВА.

Он подчеркнул, что химический и радиационный фон в норме. Потому эвакуация населения применяться не будет.

Российские военные ежедневно обстреливают Никополь, город терпит значительные разрушения и повреждения, но там продолжают жить люди. Ранее мы рассказывали о взрывах в Никополе 9 августа.

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