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Полностью разрушена нефтебаза! Последствия атаки дронами Ровенской области 10 августа

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 августа 2023, 08:33
Атака дронами на Рівненщину 10.08.2023: наслідки ворожого обстрілу нафтобази в Дубно

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