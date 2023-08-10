Полностью разрушена нефтебаза! Последствия атаки дронами Ровенской области 10 августа

Сегодня, в ночь на 10 августа 2023 года, Россия совершила массовую атаку на Ровенскую область. Полностью разрушен объект инфраструктуры, об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
По словам Коваля, в результате массированной вражеской атаки беспилотниками полностью разрушена нефтебаза в Дубенском районе.
— Ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Жертв нет.
На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Привлечен пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области, — рассказал председатель ОВА.
Он подчеркнул, что химический и радиационный фон в норме. Потому эвакуация населения применяться не будет.
Российские военные ежедневно обстреливают Никополь, город терпит значительные разрушения и повреждения, но там продолжают жить люди. Ранее мы рассказывали о взрывах в Никополе 9 августа.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.