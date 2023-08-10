Повністю зруйнована нафтобаза! Наслідки атаки дронами Рівненщини 10 серпня

Сьогодні, в ніч проти 10 серпня 2023 року, Росія здійснила масову атаку на Рівненщину. Повністю зруйновано об’єкт інфраструктури, про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За словами Коваля, внаслідок масованої ворожої атаки безпілотниками повністю зруйнована нафтобаза на Дубенщині.
— Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає.
На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Залучений пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області, — розповів голова ОВА.
Він підкреслив, що хімічний та радіаційний фон перебуває у нормі. Тому евакуація населення застосовуватися не буде.
Російські військові щодня обстрілюють Нікополь, місто зазнає значних руйнувань та пошкоджень, але там продовжують жити люди. Раніше ми розповідали про вибухи у Нікополі 9 серпня.
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