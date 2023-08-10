Повністю зруйнована нафтобаза! Наслідки атаки дронами Рівненщини 10 серпня

Сьогодні, в ніч проти 10 серпня 2023 року, Росія здійснила масову атаку на Рівненщину. Повністю зруйновано об’єкт інфраструктури, про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Атака на нафтобазу в Дубно сьогодні: що відомо про обстріл 10 серпня 2023

За словами Коваля, внаслідок масованої ворожої атаки безпілотниками повністю зруйнована нафтобаза на Дубенщині.

— Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв немає.

Зараз також дивляться

На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Залучений пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області, — розповів голова ОВА.

Він підкреслив, що хімічний та радіаційний фон перебуває у нормі. Тому евакуація населення застосовуватися не буде.

Російські військові щодня обстрілюють Нікополь, місто зазнає значних руйнувань та пошкоджень, але там продовжують жити люди. Раніше ми розповідали про вибухи у Нікополі 9 серпня.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.