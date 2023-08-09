Пошкоджено церкву, загинув хлопець! Що відомо про вибухи у Нікополі вночі 9 серпня

Дніпропетровська область постійно страждає від ворожих обстрілів. Нікополь — одне з міст, по якому щоденно нещадно б’є ворог. За день може бути кілька обстрілів.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про обстріл Нікополя в ніч проти 9 серпня 2023 року, під час якого загинув молодий хлопець.

Вибухи у Нікополі 9 серпня 2023: що відомо

За словами Лисака, від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду.

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Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали — чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Унаслідок обстрілів пошкоджено церкву, п’ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.

Читати на тему По чотири обстріли щодня! Як живе Нікополь під вибухами та як відновлюють водопостачання Розповідаємо про ситуацію у Нікополі на Дніпропетровщині.

Люди з прифронтових населених пунктів постійно живуть під обстрілами. Їх вмовляють виїхати у безпечніші місця та допомагають з евакуацією. Раніше ми розповідали, як працює група поліціянтів Білий Янгол на Мар’їнському напрямку.

Фото: Сергій Лисак

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