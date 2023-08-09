Пошкоджено церкву, загинув хлопець! Що відомо про вибухи у Нікополі вночі 9 серпня

Дніпропетровська область постійно страждає від ворожих обстрілів. Нікополь — одне з міст, по якому щоденно нещадно б’є ворог. За день може бути кілька обстрілів.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про обстріл Нікополя в ніч проти 9 серпня 2023 року, під час якого загинув молодий хлопець.
За словами Лисака, від вечора агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду.
Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали — чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали — чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Унаслідок обстрілів пошкоджено церкву, п’ять приватних будинків, дві господарські споруди, авто, кілька ліній електропередач.
Люди з прифронтових населених пунктів постійно живуть під обстрілами. Їх вмовляють виїхати у безпечніші місця та допомагають з евакуацією. Раніше ми розповідали, як працює група поліціянтів Білий Янгол на Мар’їнському напрямку.
Фото: Сергій Лисак
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