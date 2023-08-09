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Повреждена церковь, погиб парень! Что известно о взрывах в Никополе ночью 9 августа

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 августа 2023, 08:34
Вибухи у Нікополі сьогодні 9 серпня 2023: що відомо про вибухи та наслідки

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