Повреждена церковь, погиб парень! Что известно о взрывах в Никополе ночью 9 августа

Днепропетровская область постоянно страдает от вражеских обстрелов. Никополь — один из городов, по которому ежедневно беспощадно бьет враг. В день может быть несколько обстрелов.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об обстреле Никополя в ночь на 9 августа 2023 года, во время которого погиб молодой парень.

Взрывы в Никополе 9 августа 2023 года: что известно

По словам Лысака, с вечера агрессор трижды обстреливал Никопольский район. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую общину.

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Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали — мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

В результате обстрелов повреждена церковь, пять частных домов, два хозяйственных сооружения, авто, несколько линий электропередач.

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Люди из прифронтовых населённых пунктов постоянно живут под обстрелами. Их уговаривают уехать в более безопасные места и помогают с эвакуацией. Ранее мы рассказывали, как работает группа полицейских Белый Ангел на Марьинском направлении.

Фото: Сергей Лысак

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