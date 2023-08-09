Цинічно зруйнували храм та вбили цивільних! Що відомо про вибухи в Запоріжжі сьогодні, 9 серпня

Росія вкотре доводить, що є країною-терористкою, якій немає прощення в цивілізованому світі. Надвечір 9 серпня окупанти вгатили по житловому кварталу Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що станом на зараз відомо про трьох загиблих цивільних. Триває рятувальна операція.

І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій — завдяки нашим героїчним воїнам, — прокоментував терористичну атаку президент.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко уточнив, що росіяни зруйнували храм та торговельні точки у Шевченківському районі. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки. Семеро людей поранено.

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