Цинически разрушили храм и убили гражданских! Что известно о взрывах в Запорожье сегодня, 9 августа

Россия еще раз доказывает, что является страной-террористкой, которой нет прощения в цивилизованном мире. К вечеру 9 августа оккупанты ударили по жилому кварталу Запорожья.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что по состоянию на данный момент известно о трех погибших гражданских. Продолжается спасательная операция.

И это военное преступление России обязательно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам, – прокомментировал террористическую атаку президент.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил, что россияне разрушили храм и торговые точки в Шевченковском районе. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Семь человек ранены.

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