У нее не было шансов! Как медики чудом спасли женщину после обстрела Покровска

Ночью 9 августа в больницу Днепра привезли критически тяжелых пациентов, пострадавших в ходе российского теракта в Покровске. За их жизнь сражаются врачи. Травмы сложные.

Накануне на месте попадания российских ракет завершилась спасательная операция: девять погибших, 82 раненых.

Среди них не только гражданские, но и многие полицейские и спасатели. Оккупанты цинично ударили по центру города во второй раз, когда экстренные службы спасали людей.

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Пострадавших лечат в местных медучреждениях. Но самых тяжелых отправляли в соседнюю область. Привезли сразу пятеро раненых в больницу в Днепре: двух спасателей, полицейского и двух гражданских.

Медики говорят, что пациенты были в критическом состоянии. Некоторых сразу клали на операционный стол, а кому пришлось делать переливание крови.

У женщины, которой 70 лет, не было шансов. Минут 25 она на аппарате искусственной вентиляции легких лежала, а уже сегодня ей снизили дозы препаратов и она может сама дышать. Об этом рассказал врач Сергей.

Ночью после этого привезли еще двое раненых, сейчас за их жизни борются врачи. Медики надеются, что самое страшное позади.

Также раньше мы рассказывали, как боевой медик спас военного, который умолял его добить.

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