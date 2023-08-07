Россияне беспощадным огнем накрывают Донбасс, пытаясь уничтожить все вокруг. 7 августа оккупанты в очередной раз ударили по городу Покровск.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Читай, что известно о циничной атаке захватчиков.

Взрывы в Покровске 7 августа: россияне попали в жилой дом

Россияне нанесли два ракетных удара по центру Покровска в Донецкой области. Повреждены девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины и административные здания. На месте работают все необходимые службы, спасая людей.

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Обновлено 21:21. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что известно о пяти погибших и 18 раненых.

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще четыре спасателя, восемь полицейских и три гражданских травмированы.

Должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей.

Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне, — написал президент.

Обстрел Покровска 7 августа: фото

Жестокий обстрел жилого дома! Что известно о взрывах в Покровске сегодня, 7 августа / 7 Фотографий

Фото: Павел Кириленко / Telegram

По данным Донецкой областной военной администрации, под вражеским огнем сейчас находятся все прифронтовые города. Смотри, как живут люди на линии огня в Донецкой области.

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Главное фото: Андрей Ермак / Telegram