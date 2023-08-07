Жорстокий обстріл житлового будинку! Що відомо про вибухи в Покровську сьогодні, 7 серпня

Росіяни нещадним вогнем накривають Донеччину, намагаючись знищити все довкола. 7 серпня окупанти вчергове вдарили по місту Покровськ.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Читай, що наразі відомо про цинічну атаку загарбників.
Росіяни завдали двох ракетних ударів по центру Покровська в Донецькій області. Пошкоджено дев’яти- та п’ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини та адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби, рятуючи людей.
Оновлено 21:21. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відомо про п’ятьох загиблих та 18 поранених.
Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще чотирьох рятувальників, вісьмох поліцейських та трьох цивільних травмовано.
Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей.
Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей.
Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні, — написав президент.
Фото: Павло Кириленко / Telegram
За даними Донецької обласної військової адміністрації, під ворожим вогнем нині перебувають усі прифронтові міста. Дивись, як живуть люди на лінії вогню в Донецькій області.
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Головне фото: Андрій Єрмак / Telegram