Війна в Україні

Жорстокий обстріл житлового будинку! Що відомо про вибухи в Покровську сьогодні, 7 серпня

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 07 Серпня 2023, 21:21
Вибухи в Покровську сьогодні, 7 серпня 2023: що відомо про вибухи та наслідки

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