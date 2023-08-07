Росіяни нещадним вогнем накривають Донеччину, намагаючись знищити все довкола. 7 серпня окупанти вчергове вдарили по місту Покровськ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Читай, що наразі відомо про цинічну атаку загарбників.

Вибухи в Покровську 7 серпня: росіяни влучили в житловий будинок

Росіяни завдали двох ракетних ударів по центру Покровська в Донецькій області. Пошкоджено дев’яти- та п’ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини та адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби, рятуючи людей.

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Оновлено 21:21. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відомо про п’ятьох загиблих та 18 поранених.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще чотирьох рятувальників, вісьмох поліцейських та трьох цивільних травмовано.

Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей.

Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні, — написав президент.

Обстріл Покровська 7 серпня: фото

Жорстокий обстріл житлового будинку! Що відомо про вибухи в Покровську сьогодні, 7 серпня / 7 Фотографій

Фото: Павло Кириленко / Telegram

За даними Донецької обласної військової адміністрації, під ворожим вогнем нині перебувають усі прифронтові міста. Дивись, як живуть люди на лінії вогню в Донецькій області.

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Головне фото: Андрій Єрмак / Telegram