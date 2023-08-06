Застосували 70 засобів повітряного нападу! Що відомо про нічний обстріл України 6 серпня

У ніч на 6 серпня Російська Федерація вкотре атакувала мирні міста України. Вночі українці мали сон завдяки Повітряним Силам — нашій ППО!

Скільки цілей РФ випустила по Україні в ніч 6 серпня та скільки з них вдалося збити — розповіли в Telegram Повітряні Сили ЗСУ.

Обстріл України вночі з 5 на 6 серпня: що відомо

З вечора 5 серпня по ранок 6 серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами Shahed-136/131, — пишуть у Повітряних Силах.

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У першій хвилі атаки увечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування Калібр та три аеробалістичні ракети Х-47 Кинджал.

12 із 14 Калібрів було знищено протиповітряною обороною. Щодо Кинджалів ПС ЗСУ інформацію не оприлюднюють.

Вночі на 6 серпня росіяни атакували мирні міста України ударними БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку, крилатими ракетами Калібр — з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Вже відомо, що силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА Shahed-136/131, п’ять із шести ракет Калібр під час другої хвилі атаки та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5 по ранок 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряною обороною знищено:

17 крилатих ракет Калібр;

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Сьогодні Повітряні Сили України відзначають своє професійне свято. Хто вже привітав оборонців українського неба — читай у матеріалі.

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Головне фото: 110 ОмБР.