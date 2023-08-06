Дякуємо вам за небо! Україна вітає військових з Днем Повітряних Сил

За час повномасштабного вторгнення українці все більше почали звертати на військові професійні свята — адже саме оборонцям неба, води та землі ми завдячуємо нічним сном та життям.

Сьогодні, 6 серпня Україна відзначає День Повітряних Сил. Символічно, що саме в ніч на 6 серпня РФ знову атакувала цивільні міста України 70 повітряними об’єктами.

З Днем Повітряних Сил українських оборонців привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. У своєму Telegram він подякував військовим за стійкість та відданість.

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— Вітаю бойових побратимів із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України! Дякую за вашу стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба! — відзначає Залужний.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук також зазначив, що вдячний за підтримку всіх українців.

Сьогодні День Повітряних Сил і я хочу подякувати усім вам! Усім, хто захищає небо від російського вторгнення. Дякую за стійкість, витримку та підтримку усім українцям!

З професійним святом військових також привітав президент України Володимир Зеленський.

Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил — усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!

Щоб краще ознайомитися з роботою українських атлантів неба, варто прочитати наш матеріал про подвиги українських льотчиків.

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