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Дякуємо вам за небо! Україна вітає військових з Днем Повітряних Сил

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Серпня 2023, 09:31
День повітряних сил
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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