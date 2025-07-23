Україна втратила винищувач Mirage 2000, льотчик катапультувався

Для оборони неба українські захисники повинні опановувати не надто нові літаки наших західних партнерів. Зокрема, частину винищувачів четвертого покоління Mirage 2000 передала Україні Франція. Надвечір 22 липня стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ втратили один такий Міраж 2000.

Про це повідомили в ПСУ.

Більше деталей про аварію винищувача Mirage 2000 розповідаємо далі у матеріалі.

Аварія Mirage 2000: що кажуть у Повітряних силах

За повідомленням ПСУ, ввечері 22 липня, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки.

Про це пілот доповів керівнику польотів.

— Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі — без постраждалих, — додали у Повітряних силах України.

Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події.

Юрій Ігнат додав, що льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту.

Раніше зʼявилася інформація, що літак розбився на Волині. Офіційно це не коментували.

Це перший відомий випадок подібного характеру, повʼязаний з Mirage 2000.

Характеристики літака Mirage 2000, його ціну та недоліки у сучасній війні, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу за посиланням.

Головне фото: Вікіпедія.

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