Для тебе Війна в Україні

Україна втратила винищувач Mirage 2000, льотчик катапультувався

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Липня 2025, 08:41
mirage 2000

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