Украина потеряла истребитель Mirage 2000, летчик катапультировался

Для обороны неба украинские защитники должны овладевать не слишком новыми самолетами наших западных партнеров. В частности часть истребителей четвертого поколения Mirage 2000 передала Украине Франция. К вечеру 22 июля стало известно, что Воздушные силы ВСУ потеряли один такой Мираж 2000 года.

Об этом сообщили в ПСУ.

Больше деталей об аварии истребителя Mirage 2000 — далее в материале.

Авария Mirage 2000: что говорят в Воздушных силах

По сообщению ПСУ, вечером 22 июля во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники.

Об этом пилот доложил руководителю полетов.

— Дальше действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле без пострадавших, — добавили в Воздушных силах Украины.

Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия.

Юрий Игнат добавил, что летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, вдали от населенного пункта.

Ранее появилась информация, что самолет разбился на Волыни. Официально этого не комментировали.

Это первый известный случай подобного характера, связанный с Mirage 2000.

Характеристики самолета Mirage 2000, его цену и недостатки в современной войне, можно узнать из нашего другого материала по ссылке.

Главное фото: Википедия.

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