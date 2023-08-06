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Спасибо вам за небо! Украина поздравляет военных с Днем Воздушных Сил

Виктория Мельник, редактор сайта 06 августа 2023, 09:31
День воздушных сил
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

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