Спасибо вам за небо! Украина поздравляет военных с Днем Воздушных Сил

За время полномасштабного вторжения украинцы все больше стали обращать внимание на военные профессиональные праздники, ведь именно защитникам неба, воды и земли мы обязаны ночным сном и жизнью.

Сегодня, 6 августа, Украина отмечает День Воздушных Сил. Символично, что именно в ночь на 6 августа РФ снова атаковала мирные города Украины 70 воздушными объектами.

С Днем Воздушных Сил украинских защитников поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В своем Telegram он поблагодарил военных за стойкость и преданность.

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— Поздравляю боевых собратьев с Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины! Спасибо за вашу стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба! — отмечает Залужный.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук также отметил, что благодарен за поддержку всех украинцев.

Сегодня День Воздушных Сил и я хочу поблагодарить всех вас! Всем, кто бережет небо от российского вторжения. Спасибо за стойкость, выдержку и поддержку всем украинцам!

С профессиональным праздником военных поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Я благодарю всех воинов украинских Воздушных сил — всех воинов-авиаторов, наших зенитчиков, специалистов радиотехнических войск! Слава вам! Слава Украине!

Чтобы лучше ознакомиться с работой украинских атлантов неба, стоит прочесть наш материал о подвигах украинских летчиков.

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