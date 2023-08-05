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Зруйнували центр переливання крові, є загиблі! Росія атакувала Харківщину авіабомбою

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 05 Серпня 2023, 23:01
Куп'янськ

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