Зруйнували центр переливання крові, є загиблі! Росія атакувала Харківщину авіабомбою

Росія скинула авіаційну бомбу на центр переливання крові у Купʼянській громаді на Харківщині. На жаль, є загиблі та поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зараз рятувальники активно працюють на місці події, щоб ліквідувати пожежу та надати необхідну допомогу.

Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя, — написав глава держави.

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Наразі Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації та запуск ударних БпЛА.

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Нагадаємо, у ніч на 31 липня 2023 року Росія вчергове завдала удару по Харкову та області. Читай детальніше за посиланням.

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