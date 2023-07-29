Росіяни безжально нищать музеї Харківщини… А музей Сковороди досі чекає на консервацію

ЮНЕСКО документує збитки, завдані культурним памʼяткам в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення. За даними їхнього звіту, лише за рік великої війни — з 24 лютого 22 року по 24 лютого 23 року — через дії російських військ на території України культурна спадщина зазнала збитків на 2 мільярди 600 мільйонів доларів.

Третина усіх пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії культурних обʼєктів в Україні розташовані на Харківщині.

Такі дані цьогорічного звіту Мінкульту та міжнародних організацій. Утім, ці цифри наведено без урахування тимчасово окупованих територій та територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя, де нині тривають активні бойові дії.

Садиба 18 сторіччя, де два останні роки життя мешкав Григорій Сковорода, вигоріла, нині без даху. До кордону з РФ від села Сковородинівка, де розташований музей, близько 20 кілометрів.

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Ще восени торік у Мінкульті повідомили, що Святослав Вакарчук передав для проекту збереження культурної спадщини музею 350 тисяч гривень, за 2 місяці доєдналися і музиканти гурту Kalush Orchestra — передали 300 тисяч. Утім, грошей у музеї так і не побачили.

Фінансування для консервації унікального культурного об’єкта немає.

У музеї Сковороди сподіваються: новий очільник Мінкульту згадає про них, адже скоро осінь, дощі, розтрощену будівлю якомога швидше треба консервувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки страшної атаки на Одесу та зруйнований Преображенський собор.

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