Україна

Росіяни безжально нищать музеї Харківщини… А музей Сковороди досі чекає на консервацію

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 29 Липня 2023, 17:00

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